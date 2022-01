Vaticano: Papa a imprenditori, perseguire il bene comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina una delegazione di imprenditori provenienti dalla Francia. "Trovo molto bello e coraggioso che, nel mondo attuale spesso segnato dall'individualismo, dall'indifferenza e anche dall'emarginazione delle persone più vulnerabili, alcuni imprenditori e dirigenti d'impresa abbiano a cuore il servizio di tutti e non solo di interessi privati o di circoli ristretti", ha detto Bergoglio, che li ha richiamati alla "ricerca del bene comune" che deve essere "un motivo di preoccupazione, un ideale, nel quadro delle vostre responsabilità professionali". "Il bene comune – ha proseguito il Papa – è dunque certamente un elemento determinante del vostro discernimento e delle vostre scelte di dirigenti, ma deve fare i conti con gli obblighi imposti dai sistemi economici e finanziari attualmente in atto, che spesso si prendono gioco dei principi evangelici della giustizia sociale e della carità". Davanti alla "coscienza entri in conflitto quando l'ideale di giustizia e di bene comune che voi immaginereste di raggiungere non ha potuto realizzarsi", il Pontefice ha consigliato di "non scoraggiarsi" e di "non cercare di camuffare o "truccare" la vita, di sfuggire alle proprie responsabilità". (Civ)