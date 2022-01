Vaticano: Papa a imprenditori, autorità come servizio richiede condivisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esercitare l'autorità come un servizio. È quanto ha chiesto Papa Francesco agli imprenditori francesi ricevuti questa mattina in udienza. "Vi incoraggio – ha detto Bergoglio – a essere vicini a coloro che collaborano con voi a tutti i livelli: a interessarvi alla loro vita, a rendervi conto delle loro difficoltà, delle sofferenze, delle inquietudini, ma anche delle loro gioie, dei progetti, delle speranze. Esercitare l'autorità come un servizio richiede di condividerla". Il dirigente cristiano, specifica il Papa, "è chiamato a considerare con attenzione il posto assegnato a tutte le persone della sua azienda, comprese quelle le cui mansioni potrebbero sembrare di minore importanza, perché ciascuno è importante agli occhi di Dio". Infine, l'invito: "Anche se l'esercizio dell'autorità richiede di prendere decisioni coraggiose e a volte in prima persona – ha concluso il Pontefice – la sussidiarietà permette a ciascuno di dare il meglio di sé, di sentirsi partecipe, di portare la propria parte di responsabilità e di contribuire così al bene dell'insieme". (Civ)