Regno Unito: banca Halifax, prezzi delle case aumentati del 9,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle case nel Regno Unito sono aumentati del 9,8 per cento nel 2021, il tasso più alto dal 2004. È quanto riferisce l'istituto di credito Halifax, per il quale molti acquirenti hanno cercato spazi più ampi durante le serrate dovute alla pandemia di Covid-19 e hanno approfittato dei prestiti a basso costo. Il prezzo medio degli immobili nel Regno Unito, dunque, ha raggiunto un nuovo record di 276.091 sterline (330.000 euro circa) a dicembre. Tuttavia, fa sapere Halifax, la crescita dovrebbe rallentare quest'anno a causa dei tassi sui mutui più alti e della stretta sui redditi delle famiglie. "Nel 2021 abbiamo visto il prezzo medio delle case raggiungere nuovi record in otto occasioni, nonostante il Regno Unito sia stato soggetto a un lockdown per gran parte dei primi sei mesi dell'anno", ha affermato Russell Galley, direttore generale di Halifax, aggiungendo che la mancanza di opportunità di spesa durante i mesi di serrata nel Paese ha contribuito a far crescere le riserve di liquidità delle famiglie. (Rel)