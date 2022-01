Terremoto: Schifani (FI), urgente proroga sospensione mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre porre rimedio il prima possibile, già attraverso il Milleproroghe, alla grave lacuna che si è verificata in legge di Bilancio, ossia la mancata proroga della sospensione dei mutui per Comuni, privati ed aziende nei territori del cratere del terremoto che nel 2016 colpì il Centro Italia". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato, Renato Schifani, sottolineando che “uno dei principi ispiratori della nascita di questo governo è quello di aiutare il Paese a far fronte ai dolorosi contraccolpi della crisi economica”. "Si tratta di territori su cui grava il peso di una ricostruzione a rilento, di un'economia mai del tutto ripartita già prima del Covid, e che la pandemia ha ulteriormente messo in ginocchio”, ha spiegato. “La riproposizione di questi oneri nel momento attuale, gravando particolari fattori critici legati alle limitazioni e all'inflazione, sarebbe devastante per il tessuto economico-sociale e condannerebbe quelle zone martoriate ad un ulteriore svuotamento demografico", ha concluso. (Rin)