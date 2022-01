Burkina Faso: attentato provincia di Sanmatenga, 13 morti e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un attentato avvenuto mercoledì scorso in un villaggio della provincia di Sanmatenga, nella regione del Centro-nord del Burkina Faso. Lo ha reso noto oggi alla stampa il governatore locale, Casimir Segeda, precisando che nell'attacco sono stati incendiati diversi edifici. Il Burkina Faso è teatro da alcuni anni di una recrudescenza di attacchi jihadisti e tra il 25 novembre e il 9 dicembre scorsi l'esercito di Ouagadougou, insieme a quello del vicino Niger, ha condotto un'operazione congiunta che ha ucciso circa 100 militanti islamisti.Lo rende noto un comunicato congiunto dei due eserciti, secondo cui l'operazione ha consentito di "neutralizzare circa 100 terroristi" e di "catturare circa 20 individui sospetti", oltre che di smantellare due basi dei miliziani jihadisti una a Kokoloukou, nel Niger occidentale, e un'altra a Yeritagui, nel Burkina Faso orientale. Nell'operazione sono stati uccisi anche quattro militari burkinabé che hanno perso la vita in un attentato dinamitardo lungo la strada. Nell'operazione, il cui quartier generale si trova nella città di Tillaberi, nel Niger occidentale, i due eserciti hanno schierato soldati di fanteria, oltre a velivoli di sorveglianza e da combattimento. Tillaberi si trova nella cosiddetta zona dei tre confini, dove convergono le frontiere di Niger, Burkina Faso e Mali, considerata l'epicentro del jihadismo nel Sahel. (Res)