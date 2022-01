Speciale difesa: Albania, Nato stabilisce una base avanzata di forze speciali nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando per le operazioni speciali degli Stati Uniti in Europa (Soceur) ha deciso di istituire un quartier generale Sof a base avanzata, a rotazione, in Albania. Secondo quanto riferito in un comunicato del Soceur, la decisione rientra nell'ambito di uno sforzo per migliorare le capacità delle forze per le operazioni speciali come chiave di volta per la stabilità regionale. "La posizione del quartier generale avanzato in Albania fornirà una maggiore interoperabilità con i nostri alleati albanesi, un importante accesso agli hub di trasporto nei Balcani e una maggiore flessibilità logistica", si legge nel comunicato. "L'Albania rimane un forte alleato della Nato e gli Stati Uniti godono di una forte relazione con il governo albanese e il ministero della Difesa, il che rende naturale il posizionamento di un quartier generale avanzato nella nazione alleata. Inoltre, questa posizione riduce notevolmente i tempi di viaggio e aumenta la flessibilità sia delle operazioni speciali che delle forze convenzionali nella regione. Ciò non sarebbe possibile senza l'enorme sostegno del governo albanese e la professionalità dell'Esercito albanese", si aggiunge. "La capacità di muoversi e addestrarsi rapidamente all'interno dei Balcani, in stretto coordinamento con altre forze alleate e partner, ha reso l'Albania il luogo migliore per questo sforzo", ha affermato il maggiore generale David H. Tabor, a capo del Comando operazioni speciali Europa. "L'Albania rimane un importante alleato della Nato e un prezioso partner per la sicurezza, sia a livello regionale che globale", ha aggiunto. (Res)