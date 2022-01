Speciale difesa: Spagna: re Felipe, orgoglio ed ammirazione per azione svolta da Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola prova un legittimo sentimento di "orgoglio ed ammirazione" per "l'immediatezza e l'efficacia" con cui le Forze armate hanno reagito a emergenze come la pandemia del coronavirus, l'eruzione del vulcano di La Palma o la tempesta Filomena. Lo ha affermato il re di Spagna, Felipe VI, nel tradizionale discorso in occasione delle celebrazione della Pasqua militare. Il monarca ha voluto ricordare il decimo anniversario della cessazione della "brutale violenza" del gruppo terrorista indipendentista basco Eta (annunciata dalla banda il 10 ottobre 2011) per onorare "con grande emozione la memoria e la dignità delle vittime del terrorismo", molte delle quali appartenevano alle forze armate e di sicurezza dello Stato. "Mandiamo alle loro famiglie un messaggio di incoraggiamento e di ammirazione. La loro forza e la loro statura morale servono da guida per tutti gli spagnoli", ha sottolineato Felipe. "So che siete motivati dall'onore di servire la Spagna e i nostri cittadini e che, nell'adempimento della vostra responsabilità, non risparmiate sforzi e sacrifici", ha aggiunto il sovrano. Parole di grande apprezzamento sono state espresse anche dalla ministra della Difesa, Margarita Robles, che ha spiegato come tutti i cittadini avranno sempre un "impagabile debito di gratitudine" nei confronti delle Forze armate. (Spm)