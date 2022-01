Kazakhstan: Lukashenko, eventi nel Paese sono tentativo di annegare la Russia nel sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi in Kazakhstan rappresentano un attacco di militanti stranieri e un altro tentativo di attaccare gli Stati post-sovietici lungo i confini russi per fare pressione su Mosca e annegare la Russia nel sangue. Lo ha dichiarato il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, esprimendo estrema preoccupazione per quanto sta accadendo in Kazakhstan, dove "la gente è esposta alla povertà" e le grandi città sono in fiamme. "Questo era ed è un tentativo di intervento straniero, ora dobbiamo capire chi c'è dietro questi banditi", ha aggiunto Lukashenko, ipotizzando che lo scopo dell'attacco sia quello di isolare il sud del Paese. "Hanno tagliato le teste di poliziotti e militari, sono caratteristiche di organizzazioni terroristiche che sono apparse in Afghanistan, Siria e Iraq", ha sottolineato il leader bielorusso. (Rum)