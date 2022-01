Giappone-Australia: ambasciata cinese a Canberra contesta trattato di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia e Giappone hanno mosso "accuse infondate contro la Cina, agiscono nel totale disprezzo dei fatti e interferiscono senza scrupoli negli affari interni del Paese". Così l'ambasciata cinese in Australia ha contestato la firma del trattato difensivo tra Tokyo e Canberra, sottoscritto per favorire la stabilità regionale e contenere l'espansionismo militare ed economico della Cina. In un comunicato diramato oggi, la sede diplomatica accusa le due economie di aver agito contro la pace e la stabilità regionali, provocando scontri e "formando cricche" che violano le norme internazionali e danneggiano gli interessi cinesi. Pechino "è un costruttore di pace" e "un difensore dell'ordine mondiale", che continuerà a difendere risolutamente i propri interessi, conclude il comunicato. (segue) (Cip)