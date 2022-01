Giappone-Australia: ambasciata cinese a Canberra contesta trattato di difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattato difensivo Australia-Giappone è stato firmato ieri ed è frutto degli ultimi sviluppi del vertice online tra il primo ministro giapponese Fumio Kishida e l'omologo australiano Scott Morrison. Quest'ultimo ha definito l'accordo "una dichiarazione di impegno dei due Paesi per affrontare problemi strategici comuni e per contribuire a un Indo-Pacifico sicuro e stabile". "Questo trattato storico, per la prima volta, fornirà un quadro chiaro per rafforzare la cooperazione e l'interoperabilità tra le nostre forze", ha aggiunto il capo del governo di Canberra, secondo cui il partenariato con il Giappone riflette "i valori comuni, l'impegno verso la democrazia e i diritti umani, il comune interesse in un Indo-Pacifico libero e aperto". (segue) (Cip)