Spagna: premier Sanchez chiede a gruppi parlamentari sostegno su riforma lavoro

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha chiesto a tutti i gruppi parlamentari di sostenere la riforma del lavoro al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento). Il premier lo ha affermato oggi nel corso del comitato federale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Madrid. Sanchez ha evidenziato che si tratta di un "buon accordo" per il Paese. "Ogni gruppo avrà delle obiezioni, è chiaro", ha riconosciuto, aggiungendo che non sarà mai possibile raggiungere un'intesa "se non cediamo tutti su qualcosa", perché il contrario sarebbe una "imposizione", come avvenuto durante i suoi otto anni di governo del Partito popolare (Pp). (segue) (Spm)