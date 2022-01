Spagna: premier Sanchez chiede a gruppi parlamentari sostegno su riforma lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier, l'intesa raggiunta dell'esecutivo con le parti sociali "rappresenta la grande maggioranza degli spagnoli, ben al di sopra delle loro ideologie", dando nuova centralità alla contrattazione collettiva e alla dignità della condizioni di lavoro. Per Sanchez, inoltre, si tratta di una "riforma ambiziosa" che permetterà di affrontare e risolvere due dei principali mali del mercato del lavoro spagnolo: la precarietà e l'alta disoccupazione rispetto ad altri Paesi. Infine, per il leader spagnolo questa riforma risponde alle richieste che l'Europa ha ripetutamente fatto alla Spagna per ridurre i contratti a tempo determinato a favore di quelli indeterminati, di utilizzare meccanismi di flessibilità interna invece del licenziamento e di migliorare la formazione dei lavoratori. (Spm)