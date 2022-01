Pnrr: Papatheu (FI), oltre 276 milioni a Sicilia per asili nido, passo in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre il 55 per cento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà destinato al Mezzogiorno per la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di nuovi asili nido. Un obiettivo fondamentale raggiunto grazie alla determinazione del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Si tratta di più di 1,3 miliardi di euro, di cui circa 276 milioni e mezzo alla Sicilia. Uno sforzo rilevante ed un notevole passo in avanti", conclude la parlamentare azzurra. (Com)