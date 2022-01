© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 c'è stata "un'importante crescita" dell'app Io, che, si legge in un tweet del dipartimento per la Trasformazione digitale, "ha raggiunto i 24,5 milioni di download: 1 milione di download mensili e più di 6 milioni di utenti in media. Oggi sull’applicazione sono disponibili 77 mila servizi, il 98 per cento dei quali forniti dai Comuni". (Rin)