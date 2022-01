Speciale difesa: Kazakhstan, nove aerei russi Il-76 con forze di pace ed equipaggiamento militare atterrati ad Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove aerei russi Il-76 con a bordo contingenti delle forze di pace ed equipaggiamento militare aviotrasportato sono atterrati all'aeroporto di Almaty, in Kazakhstan. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che le divisioni fanno parte delle forze di mantenimento della pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Il comandante dei reparti aviotrasportate russe, il colonnello generale Andrej Serdjukov, è responsabile delle azioni del contingente unito. Le forze di pace collettive della Csto sono giunte in Kazakhstan su richiesta del presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev con il compito di proteggere gli edifici governativi e aiutare l'esercito a rispettare la legge e l'ordine, mentre oltre alla Russia, l'assistenza militare viene fornita da Kirghizistan, Armenia, Bielorussia e Tagikistan. Questa mattina Tokayev ha ringraziato il presidente russo Vladimir Putin per la risposta pronta e "fraterna" al suo appello riguardo l'invio delle forze di pace della Csto. (Rum)