Sanità: sindacati Lazio, situazione oltre soglia di guardia, subito assunzioni

- "Il Servizio sanitario del Lazio è in codice rosso". Lo dichiarano in una nota Giancarlo congiunta Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. "La situazione emergenziale, continua in modo costante da due anni a far emergere la grave condizione del Sistema sanitario regionale. Il personale è ormai ridotto allo stremo, non è più in grado di continuare a sostenere il sovraccarico di lavoro che viene quotidianamente richiesto. Non basta più ricorrere alle prestazioni in orario aggiuntivo e ai turni di straordinario. Serve urgentemente procedere alle assunzioni di personale che da tempo chiediamo e che sono state programmate per garantire quel diritto alla salute che rischia seriamente di essere compromesso", rimarcano i segretari regionali di categoria". (segue) (Com)