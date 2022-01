Sanità: sindacati Lazio, situazione oltre soglia di guardia, subito assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il personale manca nelle dotazioni organiche di ogni singola azienda sanitaria -continua la nota-. Mancano gli addetti all'assistenza primaria come infermieri, tecnici di radiologia, di laboratorio, della riabilitazione, della prevenzione e operatori socio sanitari, così come manca il personale amministrativo necessario a garantire la gestione dei processi: dagli acquisti al trattamento del personale fino ai conti economici e di bilancio. La carenza di personale affligge pressoché tutte le articolazioni della sanità pubblica regionale ed è diventata insostenibile. Il problema assunzionale è gravissimo: alla Asl Roma 1, e solo al presidio ospedaliero del San Filippo Neri, mancano 120 infermieri e 60 Oss; alla Roma 2 per fronteggiare l'emergenza si ricorre all'utilizzo di personale esternalizzato di qualche cooperativa, al Policlinico Umberto I mancano 250 infermieri e 300 operatori socio assistenziali; a Tor Vergata si chiudono posti letto e si riducono servizi per garantire l'emergenza; alla Asl Latina siamo sotto di non meno di 100 infermieri e 250 Oss, oltre a circa 150 unità tra tecnici di radiologia, di laboratorio, fisioterapisti, tecnici ortopedici, ortopedici". (segue) (Com)