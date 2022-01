Sanità: sindacati Lazio, situazione oltre soglia di guardia, subito assunzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sono solo un esempio di una voragine diffusa in ogni struttura sanitaria regionale, per una carenza complessiva stimata in oltre 10mila unità di personale" dicono anche i sindacalisti del Lazio. Le riduzioni delle attività sanitarie, le chiusure di interi reparti, l'allungamento all'infinito dei tempi di attesa per le prestazioni sono ormai prassi comune per garantire la continuità assistenziale nell'emergenza sanitaria. Altro esempio è la cronica la giacenza di almeno 50 ambulanze con i pazienti a bordo che debbono sostare davanti ai pronti soccorso per la congestione degli accessi. Bisogna procedere velocemente a chiamare dalle graduatorie esistenti, terminando la graduatoria del Sant'Andrea e, contemporaneamente attivare, al più presto, le procedure concorsuali che abbiamo concordato con la Regione Lazio per avviare e concludere nel più breve temo possibile i bandi di concorso per infermieri già deliberato dalla Asl Roma 2 per oltre 1500 posti. E poi dare avvio al concorso per Operatori sanitari specializzati che come capo fila di tutte le aziende sanitarie doveva già da tempo essere stato espletato presso il Policlinico Tor Vergata. E infine far partire il concorso per il personale dell'Ares 118 di cui ancora non abbiamo traccia". (segue) (Com)