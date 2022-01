Sanità: sindacati Lazio, situazione oltre soglia di guardia, subito assunzioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo che sia considerata prioritaria anche la questione riguardante la stabilizzazione del contingente di personale attualmente in servizio, arruolato in modo precario e con manifestazioni di interesse nell'anno 2020 all'inizio della pandemia, corrispondente a circa 3.500 unità. A cui si aggiunge la preoccupazione sempre più forte per i contagi tra il personale sanitario che di fatto riducono ancora di più le esigue risorse a disposizione. E L'allarme non finisce qui", puntualizzano ancora i segretari di Cgil Cisl e Uil. "È inaccettabile anche il diffondersi delle aggressioni al personale sanitario nello svolgimento delle proprie funzioni. Gli ultimi casi avvenuti al Policlinico Umberto I e al San Giovanni, dove un infermiera ha perso una falange di un dito per un morso ricevuto, sono emblematiche". (segue) (Com)