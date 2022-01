Sanità: sindacati Lazio, situazione oltre soglia di guardia, subito assunzioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza degli operatori deve essere garantita perché senza di essa non è possibile assicurare l'erogazione di qualsiasi forma di assistenza sanitaria. È necessaria la presenza della forza pubblica nei pronto soccorso, vanno riattivati tutti i posti di controllo. E' urgente intervenire sulla tragica situazione delle Rsa, nelle strutture private denunciamo una carenza di infermieri drammatica che costringe il personale presente a turni massacranti, per di più senza il riconoscimento di un contratto degno di questo nome", concludono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. "Bisogna assumere subito. Solo così si impedirà il cedimento del servizio sanitario regionale". (Com)