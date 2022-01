Energia: Spagna, Forestalia avvia procedure per 7 parchi eolici da 350 megawatt in Aragona e Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Forestalia ha avviato le procedure amministrative e burocratiche per la realizzazione di sette parchi eolici in Aragona e Catalogna (Saragozza, Teruel, Tarragona e Barcellona) con una potenza complessiva di 350 megawatt. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", il budget complessivo per la costruzione degli impianti è di circa 332 milioni di euro. (Spm)