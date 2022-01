Covid: Nursing Up, 6.459 i sanitari contagiati in 3 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli infermieri vogliono al più presto chiarimenti su quella che si presenta come una situazione paradossale e pericolosa", ha ribadito il presidente di Nursing Up. "Certo è che al nostro sindacato arrivano sempre più sollecitazioni ad intervenire sulle aziende sanitarie. Molti ci chiedono se questi enti ed ospedali, con il 'superficiale andazzo' dei tamponi rapidi, non si siano adagiati, tenendo un occhio socchiuso nella gestione di situazioni a prova di bomba. Per come la vediamo noi, 'il gioco del vedi e non vedi”' non può funzionare. Non in questo momento, con in ballo la salute degli infermieri e dei cittadini. Non vogliamo certo accogliere i timori di alcuni colleghi, nemmeno per mera ipotesi, secondo i quali i tamponi rapidi potrebbero addirittura far comodo agli enti interessati, dal momento che permettono in ogni caso, positivi o negativi che risultino gli operatori sanitari coinvolti, di garantire la continuità dei turni almeno fino al risultato del successivo test molecolare, che però non arriva prima di ulteriori 48-72 ore", ha concluso De Palma. (Com)