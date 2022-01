Lavoro: commercialisti, De Lise e Nucera, per crisi d'impresa requisiti troppo restrittivi per entrare in elenco esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I requisiti necessari per accedere all'elenco di esperti nella composizione della crisi d'impresa sono troppo restrittivi e non adeguati alla finalità della norma, che rischia di essere distrutta fin dalle fondamenta". Lo hanno affermato in una nota congiunta Matteo De Lise (presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti) e Maria Pia Nucera (presidente dell'Associazione dottori commercialisti). "Di recente, il ministero della Giustizia ha precisato che il professionista, per accedere all'elenco, debba aver ricoperto in almeno due occasioni incarico di commissario giudiziale, attestatore o advisor. Non comprendiamo per quale motivo sia stato escluso chi abbia esperienza come curatore fallimentare, considerata la specifica competenza sulla normativa che questi acquisisce nel trattare le crisi aziendali. Né si capisce perché l'esperienza da advisor risalente magari a dieci anni prima sia valida e quella da curatore ricoperta con maggiore frequenza e più di recente, no", hanno evidenziato De Lise e Nucera, che hanno ricordato come da una prima impostazione, in cui ai dottori commercialisti in quanto tali era riconosciuta la possibilità di ricoprire l'incarico di esperto in virtù del percorso formativo compiuto, si sia passati alla richiesta "di determinate e più limitate esperienze". (segue) (Ren)