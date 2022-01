Lavoro: commercialisti, De Lise e Nucera, per crisi d'impresa requisiti troppo restrittivi per entrare in elenco esperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vogliamo sminuire l'importanza dell'esperienza, ma limitare i requisiti di accesso in tal modo costituisce l'ennesima penalizzazione per tanti professionisti (in particolare giovani) e mina alle fondamenta l'applicabilità e gli intenti che il Legislatore ha inteso realizzare per la salvaguardia del tessuto economico del Paese". Appare anche grave, spiegano i vertici di Ungdcec e Adc, l'introduzione dell'articolo 30-sexies del D.L 152/2021 che, di fatto, anticipa una parte del Codice della crisi e nel quale "vengono abbassate le soglie per segnalare i debiti da parte dei creditori qualificati: una modifica che smembra l'applicazione del Codice sovvertendone la struttura, le finalità e portando a risultati contrapposti rispetto alla ratio della norma, volta a prevenire stati di crisi e non ad acuirli". (Ren)