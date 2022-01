Regno Unito: supermercati Asda si ritira da accordo con allevatori di carne britannici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di supermercati Asda si è ritirata dall'impegno preso con i produttori di carne britannici che prevedeva di dover distributore solo carne bovina prodotta nel Paese. Come riporta l'emittente "Bbc", l'Associazione nazionale degli allevatori di carne (Nba) ha espresso la sua "delusione" per la scelta di Asda. Nel frattempo la catena ha affermato che la sua politica è cambiata a causa dell'aumento dei prezzi della carne bovina britannica. "Mentre continuiamo a lavorare duramente per mantenere i prezzi più bassi possibile per i nostri clienti, affrontiamo anche aumenti significativi dei costi", ha fatto sapere un portavoce di Asda. "I nostri supermercati devono sostenere i produttori nazionali il più possibile, ora più che mai", ha affermato Neil Shand, amministratore delegato di Nba. Ultimamente, gli allevatori stanno lottando con i costi dei mangimi e dei fertilizzanti, oltre che con l'aumento sempre maggiore dei costi dell'energia. Tuttavia, Asda ha assicurato che tutta la carne fresca dell'etichetta "premium Extra Special" rimarrà al 100 per cento britannica e tutta la carne fresca proverrà da allevamenti del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda. (Rel)