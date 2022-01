Viabilità: Aspi, stazione di Melegnano sulla A1 chiusa per lavori nelle notti dall’11 al 14 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica tramite nota che, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Melegnano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano, nelle cinque notti consecutive di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 gennaio, con orario 21 - 5, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione. Si consiglia, in entrata verso Milano, di accedere tramite lo svincolo di San Giuliano Milanese. Per chi proviene invece da Milano, si consiglia di uscire allo svincolo Via Emilia, percorrere la Ss9 Via Emilia in direzione Lodi e la Sp40 verso Melegnano. In ulteriore alternativa, è possibile immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, uscire allo svincolo Val Tidone di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali e percorrere la Sp412 verso Pavia e la Sp40 in direzione Melegnano.(Com)