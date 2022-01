Tunisia: tasso inflazione aumentato al 6,6 per cento a dicembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Tunisia continua ad aumentare per il terzo mese consecutivo, raggiungendo a dicembre 2021 un livello del 6,6 per cento, rispetto al 6,4 per cento del novembre 2021 e il 6,3 per cento dell’ottobre 2021. E' quanto stato emerso dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, che ha attribuito questo aumento principalmente all'accelerazione dell'aumento dei prezzi dei gruppi alimentari (dal 6,9 per cento al 7,6 per cento nel mese in corso), nonché ai prezzi dei mobili, delle attrezzature e dei servizi domestici (dal 4,8 per cento al 5,2 per cento). L'Istituto ha reso noto anche che il tasso di inflazione per l'anno 2021 è aumentato al 5,7 per cento, rispetto a 5,6 per cento dell'anno precedente.(Tut)