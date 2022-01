Portogallo: Partito socialdemocratico presenta programma elettorale per elezioni 30 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico portoghese (Psd) presenterà oggi il suo programma elettorale a Lisbona in vista delle elezioni politiche del 30 gennaio prossimo. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Jornal Economico", il documento di circa 160 pagine dal titolo "Nuovi orizzonti per il Portogallo" delinea una diagnosi molto negativa della situazione attuale descrivendo un "paese alla deriva, senza scopo né rotta sicura" dal punto di vista economico, della salute e dell'istruzione. "Negli ultimi due decenni, abbiamo continuato a inciampare nella crescita e a diventare più poveri di economie con un profilo simile al nostro", ha evidenziato il Psd nell'introduzione del suo programma elettorale. Uno degli indicatori più preoccupanti della crisi del Portogallo sarebbe il declino demografico con la perdita di oltre 200 mila residenti nonostante il maggiore afflusso di immigrati. La mancanza di competitività, sostiene il Psd, si riflette nella struttura del reddito: il salario medio è di circa 850 euro ed il 26 per cento dei lavoratori portoghesi percepisce il salario minimo. Secondo il Psd l'aumento "incontrollato" della spesa pubblica e i massimi storici raggiunti dalla pressione fiscale (pari al 36 per cento del Pil) e dal debito pubblico (oltre il 130 per cento del Pil a fine 2021) non si sono tradotti "nell'aumento e nella qualità dei servizi pubblici offerti". Per quanto riguarda la sanità, per il Psd solo la "dedizione e la professionalità" degli operatori sanitari hanno permesso di evitare il collasso totale del sistema. (Spm)