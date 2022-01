Credito: Crif, +24 per cento prestiti a famiglie nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno appena concluso ha visto una graduale ma robusta ripresa dell'economia dopo lo shock indotto dalla diffusione del Covid-19 e questo ha contribuito al significativo aumento della propensione degli italiani a richiedere un prestito per sostenere consumi e progetti di spesa, anche grazie alle misure di politica monetaria e fiscale adottate. È quanto emerge dal Barometro del Credito alle Famiglie (fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da Crif), che segnala una crescita complessiva del +24 per cento nelle richieste di finanziamento rispetto al 2020, che era stato pesantemente condizionato sia dai lockdown sia da un clima di fiducia non favorevole. Nel dettaglio, nel 2021 si è registrata una crescita del +7,1 per cento per le richieste di prestiti personali, che seppur in recupero risultano essere la forma tecnica che maggiormente ha risentito degli impatti della pandemia, e del +36,1 per cento per i prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi (quali ad esempio auto e moto, articoli di arredamento, elettronica ed elettrodomestici, impianti green, ecc), che hanno fatto registrare volumi decisamente superiori anche a quelli pre-crisi (+18,7 per cento la variazione rispetto al 2019). "Nell'anno appena concluso le richieste di prestiti da parte delle famiglie hanno fatto registrare un balzo significativo rispetto al 2020, quando la diffusione della pandemia aveva indotto le famiglie ad adottare un atteggiamento estremamente cauto e a posticipare o addirittura cancellare molti impegni di spesa. È però importante segnalare come il saldo sia positivo anche rispetto al 2019, con una crescita pari a +1,8 per cento - commenta Maurizio Liuti, direttore corporate communication di Crif –. Nel complesso il comparto è trainato dalla vivacità dei prestiti finalizzati, non solo quelli a sostegno dell'acquisto di auto e moto ma anche quelli collegati ai consumi di elettronica, elettrodomestici e prodotti per l'efficientamento energetico, che sempre di più rappresentano un'area di interesse per gli italiani". (segue) (Com)