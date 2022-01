Credito: Crif, +24 per cento prestiti a famiglie nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno consecutivo l’importo medio dei finanziamenti richiesti, nell'aggregato di prestiti personali più finalizzati, segna una flessione per attestarsi a 8.651 euro (contro i 9.124 euro del 2020 e i 9.512 euro del 2019). Occorre tuttavia distinguere tra due dinamiche opposte: per quanto riguarda i prestiti finalizzati, nel 2021 il valore medio richiesto è risultato in calo a 6.249 euro (-6,8 per cento rispetto al 2020), a conferma della tendenza a richiedere un finanziamento anche per acquisti di valore contenuto grazie a condizioni di offerta appetibili, mentre cresce a 12.909 euro quello relativo ai prestiti personali (+3,3 per cento). Relativamente alla distribuzione dei prestiti per fascia di importo, il dato cumulato conferma la preferenza degli italiani per valori inferiori ai 5.000 euro (il 53,5 per cento del totale), seguiti dalle richieste comprese tra 10.001 e 20.000 euro (con il 18,6 per cento) e da quelle tra 5.001 e 10.000 euro (con il 16,2 per cento). Approfondendo l’analisi per tipologia di finanziamento, le richieste di prestiti finalizzati vedono concentrare addirittura il 66,2 per cento delle interrogazioni nella fascia al di sotto dei 5.000 euro. Per i prestiti personali, invece, si rileva una distribuzione più uniforme tra le diverse classi di importo fino a 20.000 euro, con il 31 per cento del totale che si concentra nella classe al di sotto dei 5.000 euro, il 25,7 per cento in quella compresa tra 5.001 e 10.000 euro e il 25,3 per cento in quella tra 10.001 e 20.000 euro.Nel corso del 2021 è stata ancora una volta la classe superiore ai 5 anni ad essere risultata la preferita dagli italiani, con una quota pari al 22 per cento del totale, nel tentativo di ridurre il peso delle rate mensili sul bilancio familiare. Tuttavia, per la prima volta negli ultimi 10 anni è diminuita (-3 per cento) l’incidenza dei piani di rimborso superiori ai 60 mesi, mentre aumentano significativamente (+4,6 per cento) le richieste di finanziamento con rimborso a 2-3 anni (che arrivano al 20,5 per cento del totale) e quelle inferiori a 12 mesi (con il 18 per cento del totale, +1,1 per cento rispetto all’anno precedente). (segue) (Com)