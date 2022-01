Ue: Eurostat, inflazione area euro a dicembre sale a 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione dell'area dell'euro dovrebbe essere del 5 per cento a dicembre 2021, in aumento dal 4,9 per cento di novembre. Questo secondo una stima rapida di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Si prevede che l'energia abbia il tasso annuo più elevato a dicembre (26 per cento, rispetto al 27,5 per cento di novembre), seguita da cibo, alcol e tabacchi (3,2 per cento, contro 2,2 per cento di novembre), beni industriali non energetici (2,9 per cento, contro 2,4 per cento di novembre) e servizi (2,4 per cento, contro 2,7 per cento di novembre). (Beb)