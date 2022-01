© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Minniti, Paese rischia la spartizione - Dopo un lungo e sofisticato gioco tattico le elezioni in Libia non si sono svolte. È quanto ha affermato l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti su “La Repubblica”. “L’idea era quella di un governo forte e autorevole, legittimato dal consenso popolare, che potesse affrontare sfide durissime”, ha affermato Minniti, secondo il quale è ora presente il rischio di “nuove rotture” con il premier Dabaiba “che non ha alcuna intenzione di uscire di scena” e gli altri protagonisti “da Haftar a Bashagha, da Maitig ad Aguila Saleh che considerano il mandato dell’attuale Governo di unità nazionale consumato”. “Si scivolerebbe nel peggior scenario possibile. La divisione della Libia in zone di influenza”, afferma l’ex ministro dell’Interno, evidenziando la possibile divisione del Paese in due aree: la Tripolitania, sotto l’influenza del Qatar e della Turchia; e la Cirenaica e parte del Fezzan, con il controllo di Russia, Egitto ed Emirati. “Sarebbe una catastrofe strategia non solo per l’Italia ma per l’Europa tutta”, ha concluso Minniti. (segue) (Res)