I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Tunisia: presidente Saied, "la mia campagna elettorale è costata 15 euro" - Il presidente tunisino, Kais Saied, ha dichiarato che la sua campagna elettorale per le presidenziali in Tunisia nel 2019 è costata in tutto 50 dinari (circa 15 euro). Lo ha detto ieri lo stesso Saeid durante la riunione del Consiglio ministeriale presso il Palazzo di Cartagine. "Inizialmente ho rifiutato anche il finanziamento pubblico", ha affermato Saied, in risposta a voci e comunicati diffusi da alcuni partiti che accusano Saied di aver ottenuto anche lui finanziamenti dall'estero durante la sua campagna elettorale. La procura ha deciso mercoledì 5 dicembre di deferire 19 ex candidati alle elezioni legislative e presidenziali del 2019, che dovranno comparire davanti i giudici del Tribunale di primo grado di Tunisi per presunte infrazioni elettorali. La decisione è stata presa dopo che il procuratore generale presso la Corte dei Conti ha deferito alla procura della Repubblica del Tribunale di Tunisi fatti che "potrebbero configurare reati elettorali, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 41 del 2019 relativo alla Corte dei conti". (segue) (Res)