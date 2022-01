I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Human Rights Watch chiede immediato rilascio ex ministro della Giustizia Bhiri - L’organizzazione internazionale Human Rights Watch ha chiesto l’immediato rilascio dell’ex ministro della Giustizia e leader del movimento islamico tunisino Ennahda, Nouriddine Bhiri, ritenendo che sia stato arrestato “in modo arbitrario”. Eric Goldstein, direttore della divisione Medio Oriente e Nord Africa dell'organizzazione, ha affermato che l'arresto di Bhiri, avvenuto in un'operazione “simile a un rapimento”, mostra la “crescente minaccia alla protezione dei diritti umani da quando il presidente Kais Saied ha preso il potere lo scorso luglio". Goldstein ha chiesto al governo tunisino di rilasciare Bhiri e Fathi al Baldi, ex dirigente del ministero dell’Interno o di accusarli e trattarli “secondo la legge”. “Le autorità tunisine hanno assunto il ruolo della magistratura arrestando una figura di spicco del partito che più critica la presa di potere da parte del presidente”, ha affermato Goldstein, secondo il quale “questo non fa altro che aumentare le minacce contro gli oppositori alla presa di potere da parte di Saied”. Human Rights Watch ha affermato che "le autorità tunisine hanno adottato varie misure repressive contro oppositori, critici e personaggi politici da quando il presidente Saied ha assunto poteri eccezionali il 25 luglio”. (segue) (Res)