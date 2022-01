© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Al Sisi, nuova repubblica accoglie tutti senza differenze o discriminazioni - La strada verso la nuova repubblica in Egitto, in cui viviamo in pace e sicurezza, potrebbe accogliere tutti senza alcuna differenza o discriminazione. Lo ha affermato il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al Sisi in occasione della sua presenza alla celebrazione della messa del Natale ortodosso, sottolineando che il percorso "sarà completato da tutti gli egiziani". (Res)