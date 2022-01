Germania: esportazioni aumentate dell'1,7 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania sono aumentate a novembre del 2021 dell'1,7 per cento su base mensile, trainate in particolare dalla domanda di beni tedeschi nell'Ue e negli Stati Uniti. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che nota come il risultato superi nettamente le previsioni, secondo cui l'indicatore avrebbe subito un declino dello 0,2 per cento. Allo stesso tempo, le importazioni della Germania sono cresciute del 3,3 per cento, ben oltre il +1,7 per cento stimato in precedenza. Da gennaio a novembre dello scorso anno, l'export tedesco ha raggiunto un valore di 1.100 miliardi di euro, con un incremento del 13,8 per cento su base annua.(Geb)