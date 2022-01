Cina: Xi’an, donna incinta perde bambino per pass Covid-19 scaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna incinta di 8 mesi ha perso il suo bambino dopo che un ospedale di Xi’an le ha negato la necessaria assistenza medica. Il rifiuto è stato motivato con l’invalidità del test contro il Covid-19 esibito dalla donna, scaduto da quattro ore. A riferirlo è stato ieri il governo municipale di Xi’an, che ha sospeso il direttore della struttura sanitaria e licenziato alcuni responsabili con l’accusa di negligenza. I fatti risalgono alla notte del primo gennaio, quando la donna si era recata presso l’ospedale Gaoxin e le era stato imposto un nuovo tampone per il Covid-19. Mentre aspettava l'esito dei controlli, ha iniziato a sanguinare copiosamente. Il successivo ricovero non è bastato a salvare il bambino, che è morto qualche ora dopo. La storia, corredata di video, è diventata virale sui social media e ha prodotto una spirale di testimonianze da parte di donne sottoposte allo stesso trattamento. Nel corso di una conferenza stampa, il direttore della commissione sanitaria locale, Liu Shunzhi, si è scusato per “non aver compiuto il proprio dovere” annunciando che avrebbe sottoposto a immediate rettifiche e controlli le strutture sanitarie della provincia. La vicenda non è passata inosservata alle alte sfere di Pechino, che hanno espresso il loro disappunto attraverso la voce della vicepremier Sun Chunlan. “La priorità degli ospedali è fornire assistenza medica e i pazienti non possono essere allontanati per nessun motivo. La tutela delle vite umane è di massima priorità”, ha detto Sun. (Cip)