Covid: Sileri, contagi saliranno ancora ma pressione ospedali non sarà come per Delta

- "Abbiamo un aumento esponenziale dei contagi, con 200 mila casi, ed è probabile che salgano ancora di più. Questo fa sì che molte persone preoccupate, spesso con sintomi leggeri, vadano giustamente a chiedere assistenza alla rete ospedaliera". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Radio Cusano Campus. "E’ evidente che questa ondata che stiamo vivendo, probabilmente sarà numericamente molto alta a livello di contagi, ma in proporzione ai contagi verosimilmente la pressione sugli ospedali non sarà come quella che avevamo con la variante Delta", ha pero sottolineato. C’è un virus che verosimilmente "è meno aggressivo e c’è una popolazione per la maggior parte vaccinata, questa combinazione fa sì che il sovraccarico per la rete ospedaliera sia minore rispetto alle precedenti ondate. Però ci sarà comunque un aumento di ricoveri nei prossimi giorni e la rete ospedaliera deve tenersi pronta per gestire questa situazione", ha aggiunto parlando anche del problema degli operatori sanitari positivi "che dunque vanno in quarantena e non possono lavorare" e "questo genera ulteriore difficoltà”. (Rin)