Germania: produzione in calo dello 0,2 per cento a novembre

- La produzione della Germania ha subito a novembre del 2021 un declino dello 0,2 per cento su base mensile, in particolare a causa dell'offerta di materiali carente su scala globale. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, che aggiunge come il dato comprenda industria, edilizia e fornitori di energia. Il risultato è inferiore alle previsioni, che stimavano un incremento dell'1 per cento dopo il +2,4 per cento di ottobre. L'indicatore è inferiore del 7 per cento rispetto a febbraio del 2020, l'ultimo mese prima dell'inizio della pandemia di Covid-19 in Germania e dell'entrata in vigore delle restrizioni anticontagio. Tuttavia, il dicastero è ottimista per il futuro, dato che a novembre la produzione del solo settore industriale è aumentata dello 0,2 per cento. È probabile che i danni causati dalle strozzature nelle consegne continueranno ancora per qualche mese. Tuttavia, quando tali criticità si risolveranno, in considerazione della notevole quantità di ordini ricevuti dalle aziende, “ci si può aspettare una crescita dinamica”. Intanto, la produzione dell'edilizia è diminuita dello 0,8 per cento, mentre per il comparto energetico la contrazione è stata del 4,4 per cento. (Geb)