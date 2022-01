Golfo di Guinea: rilasciati tre pirati detenuti a bordo di una fregata danese al largo della Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre sospetti pirati detenuti per sei settimane a bordo di una fregata navale danese al largo delle coste della Nigeria sono stati rilasciati in mare dopo che il ministro della Giustizia danese ha rinunciato alle accuse di tentato omicidio colposo contro di loro. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri danese in una nota, precisando che un quarto sospettato, che è rimasto ferito nell'incidente e trasferito in un ospedale in Ghana, è stato trasportato in aereo in Danimarca dove dovrebbe essere perseguito per tentato omicidio colposo. Il governo di Copenaghen ha affermato di non avere avuto altra scelta poiché gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione con le autorità del Ghana sono falliti e si è ritenuto che l'uomo non potesse essere rilasciato in mare. Gli uomini sono stati arrestati a novembre dopo uno scontro a fuoco con la Marina militare danese nel Golfo di Guinea, al largo della Nigeria, nel quale furono uccisi diversi altri pirati.(Sts)