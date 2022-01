© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In terapia intensiva vanno anche soggetti più giovani, però la stragrande maggioranza è sopra i 50 anni, con una differenza tra vaccinati e non vaccinati: chi non è vaccinato va in terapia intensiva con 10-12 anni di anticipo. Questo significa che i vaccini funzionano ed è giusto mettere l’obbligo per questa fascia d’età”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Radio Cusano Campus. (Rin)