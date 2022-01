Kazakhstan: presidente Tokayev ordina di aprire il fuoco sui terroristi per eliminarli senza preavviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, nel suo discorso alla nazione, ha affermato di aver dato l'ordine di aprire il fuoco sui terroristi per eliminarli senza preavviso. Secondo il capo di Stato, che si rivolge al popolo per la terza volta dall'inizio dei disordini, i banditi continuano a "danneggiare i beni della repubblica e ad adoperare armi contro i cittadini". Poco prima Tokayev aveva dichiarato, nel corso di una riunione del dipartimento antiterrorismo, che l'ordine costituzionale è stato ristabilito in tutte le regioni del Kazakhstan, ma è necessario proseguire le operazioni di antiterrorismo fino alla completa eliminazione dei militanti. (Rum)