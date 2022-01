Scuola: Sileri, regole consentiranno ripresa in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola "è stata fatta un’attenta valutazione, con un lungo confronto, è stata prodotta una serie di linee guida che consentiranno la ripresa in sicurezza". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Radio Cusano Campus. "E’ verosimile che questa variante Omicron che aumenterà ancora i casi rappresenti il canto del cigno della pandemia, credo che siamo alle battute finali. La pandemia si trasformerà presto in endemia", ha spiegato. "Sappiamo che a scuola i contagi possono avvenire con più facilità perché minore è la popolazione vaccinata, ma minori sono anche i danni. Con mascherine, distanziamento e quarantena credo che la situazione sarà sotto controllo", ha chiarito Sileri. "E’ chiaro che ci sarà una maggiore circolazione del virus dopo la pausa natalizia, ma credo che con le regole che sono state messe la scuola sarà un posto sicuro. Sicuramente ci saranno quarantene e dad, ma si può ripartire in sicurezza con queste regole”, ha concluso. (Rin)