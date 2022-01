Reggio Emilia: Banda musicale della Polizia di Stato celebra 225mo anniversario del Tricolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banda musicale della Polizia di Stato si esibirà questa mattina a Reggio Emilia in occasione delle celebrazioni per il 225° anniversario dell’adozione del primo Tricolore, presso il Teatro Municipale Romolo Valli in Piazza dei Martiri. La presenza del complesso bandistico in occasione dei festeggiamenti dell’adozione del primo Tricolore, rappresenta per l’intera collettività un unicum nella storia della città. La Banda si esibirà, a conclusione della manifestazione, nel maestoso teatro Valli alla presenza di numerose autorità nazionali e locali tra cui il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale Prefetto Vittorio Rizzi. La prossimità ai cittadini che la Polizia di Stato vuole esprimere, passa anche attraverso la musica, il linguaggio universale, che raggiunge chi si sente lontano senza distinzione di opportunità. La Banda musicale si è fatta interprete del bisogno delle persone di aver conforto, sostegno, sollievo in situazioni di disagio, anche nei momenti più drammatici vissuti dal nostro Paese durante la pandemia. Il Questore di Reggio Emilia Giuseppe Ferrari è fiero di poter ospitare questo complesso bandistico che ha suonato per le Associazioni, le Onlus e gli Enti no profit che si occupano di disabilità, portando gioia alle persone più fragili e costruendo legami importanti tra istituzioni.(Ren)