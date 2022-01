Energia: Serbia, revisori dei conti esaminano situazione della compagnia del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società serba per il gas, Srbijagas, presenta crediti non riscossi per 81 miliardi di dinari (circa 689 milioni di euro). E' quanto contiene l'ultimo rapporto sulla situazione della compagnia statale emesso dai revisori del conti dello Stato, secondo quanto riferisce oggi l'emittente "N1". Il mandato di Dusan Bajatovic alla guida di Srbijagas, prosegue il rapporto, è scaduto nel 2016 e dopo quella data Bajatovic ha continuato a svolgere una funzione "non conforme" alla legge sulle imprese pubbliche. L'istituto di revisione statale ha infine controllato gli appalti pubblici di Srbijagas per il 2019 e il 2020, in cui ha determinato delle irregolarità per diversi miliardi di dinari. "La società pubblica Srbijagas non ha agito in conformità con la legge sugli appalti pubblici durante l'attuazione delle procedure di appalto", si legge nella relazione. (Seb)