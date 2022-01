Francia: presidenziali, militanti sinistra in sciopero della fame per richiedere primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi un gruppo di militanti ha cominciato uno sciopero della fame per chiedere ai candidati di sinistra delle presidenziali francesi di aprile di unirsi con un unico nome attraverso la "Primaria popolare": una struttura che ha raccolto 300 mila firme per organizzare una votazione a fine gennaio. Lo riferiscono i media francesi, riportando un comunicato diffuso dai militanti. "La sinistra ha già perso le elezioni ma nel 2022 la situazione è radicalmente differente", si legge nella nota, dove si afferma che è in gioco "il destino della nostra umanità". "La divisioni attuali stanno scoraggiando un gran numero di elettori", sostengono poi i militanti, secondo i quali è ancora possibile vincere con un'unione delle sinistre prima di metà febbraio. La socialista Anne Hidalgo e l'ex ministra della Giustizia Christiane Taubira, non ancora candidata, sono d'accordo. Ma il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon, quello di Europa Ecologia-I Verdi Yannick Jadot, il comunista Fabien Roussel e l'ex ministro dell'Economia Arnaud Montebourg sono contrari.(Frp)