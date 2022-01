Kazakhstan: Tokayev ringrazia Putin per risposta pronta e fraterna a richiesta di aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha ringraziato l'omologo russo Vladimir Putin per la risposta pronta e "fraterna" al suo appello riguardo l'invio delle forze di pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Lo ha affermato lo stesso Tokayev durante il suo discorso alla nazione, il terzo dall'inizio dei disordini nel Paese, ringraziando poi in generale tutti i leader dei Paesi membri della Csto per il sostegno al Kazakhstan. Poco prima il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov, aveva dichiarato che le forze di pace russe hanno aiutato i militari e gli agenti di sicurezza kazaki ad assumere il pieno controllo dell'aeroporto di Almaty. Ieri sono arrivate in Kazakhstan le prime unità russe delle forze di pace della Csto, costituite da divisioni di paracadutisti della 45ma brigata e dalle formazioni Ivanovo e Ulyanovsk delle forze aviotrasportate. Le forze di pace collettive della Csto sono giunte in Kazakhstan su richiesta di Tokayev con il compito di proteggere gli edifici governativi e aiutare l'esercito a rispettare la legge e l'ordine. Oltre alla Russia, l'assistenza militare viene fornita da Armenia, Bielorussia e Tagikistan. (Res)