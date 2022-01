Cina-Kenya: ministro Esteri Wang incontra presidente Kenyatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha incontrato ieri il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta. Congratulandosi con quest’ultimo per i risultati raggiunti dal Paese sotto la sua guida, Wang ha affermato che la sua presenza in Africa dimostra “la solidarietà e la fiducia reciproca fra la Cina e il continente, nonché la ferma determinazione di Pechino nel promuovere l’amicizia fra le parti”. L’attuale visita, ha proseguito, invia tre “chiari segnali” da parte cinese: l’impegno nel sostenere l’Africa fino alla completa neutralizzazione del Covid-19; la volontà di favorire lo sviluppo autonomo e l’industrializzazione del Kenya; l’intenzione di rafforzare il coordinamento con Mombasa sulle questioni globali, al fine di salvaguardare i comuni interessi e tutelare equità e giustizia a livello internazionale. “Lo sviluppo del Kenya non sarebbe stato possibile senza il forte sostegno della Cina, che è impresso nella mente del governo e del popolo”, ha replicato Kenyatta, sottolineando come la presenza cinese nel Paese abbia “creato un gran numero di posti di lavoro” e “apportato notevoli benefici alla popolazione”. Ha infine dichiarato la volontà di approfondire ulteriormente la cooperazione con Pechino, dicendosi “pieno di aspettative per il futuro delle relazioni Kenya-Cina”. (Cip)