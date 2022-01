Spagna: Podemos sostiene manifestazioni a sostegno avvicinamento detenuti Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coordinatrice generale di Unidas Podemos (Up) nei Paesi Baschi, Pilar Garrido, ha espresso il suo appoggio alle manifestazioni che si terranno in varie parti della regione ed in Navarra a sostegno dei detenuti dell'ex organizzazione terroristica indipendentista Eta. La piattaforma Sare che promuove le mobilitazioni chiede da tempo al governo spagnolo di mettere fine alla politica di "dispersione" dei prigionieri Eta in varie parti del Paese per avvicinarli alle loro famiglie. Se la coordinatrice di Up si è detta favorevole a questa richiesta ha, tuttavia, stigmatizzato gli omaggi pubblici che vengono frequentemente riservati ai detenuti scarcerati in quanto "danneggiano le vittime e la società in generale perché non aiutano a guarire le ferite, a costruire una società più coesa e a lavorare in un processo di costruzione della pace e della convivenza". A questo proposito, Garrido ha chiarito che Up ha sempre chiesto che questi atti finiscano. I rappresentanti dei partiti indipendentisti baschi e catalani hanno già annunciato la loro partecipazione alle manifestazioni di domani, così come di alcune sigle sindacali locali. (Spm)