Cina: la ferrovia Hangzhou-Taizhou sarà inaugurata domani

- La ferrovia Hangzhou-Shaoxing-Taizhou, nella provincia cinese orientale del Zhejiang, sarà aperta al traffico domani, 8 dicembre. Realizzata con un investimento pari a 7,03 miliardi di dollari, la linea è partecipata per il 51 per cento da un consorzio privato guidato da Fosun Group e per il 49 per cento dalla società statale China Railway. Zhou Huafu, della Commissione provinciale di sviluppo e riforma, ha definito il progetto “un modello di cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra privati e governo”. La nuova linea "ridurrà notevolmente la pressione finanziaria posta sulle casse pubbliche” e ha fornito alla società l’occasione di entrare nelle infrastrutture ad alta velocità del Paese, che garantiscono guadagni stabili. Con una velocità di progetto pari a 350 chilometri orari, la ferrovia si estende per 266,9 chilometri e dimezzerà i tempi di percorrenza tra Hangzhou e Taizhou a circa un'ora. (Cip)